Opäť ho spojazdnia! Legendárny tank z Múzea SNP v Banskej Bystrici čaká veľká oprava

Dlhé desaťročia bol súčasťou Skanzenu ťažkých bojových zbraní v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici ľahký tank LT vz. 38. Bol vyrobený pre slovenskú armádu a zrejme sa zúčastnil aj bojov Slovenského národného povstania.

Keďže je kvôli poveternostným podmienkam vo veľmi zlom stave, v najbližších mesiacoch ho čaká komplexná rekonštrukcia. V súčasnosti ho už odborníci digitálne „rozrezali“ na polovicu, aby bolo vidieť jeho stav zvnútra.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev vysvetlil, že partia z Digitalizačného centra Múzea SNP vytvorila diagnostický prierez pancierom tanku. „Vidieť na ňom stav vnútra tanku, ktoré počas niekoľkých desaťročí pobytu vonku značne utrpelo,“ uviedol Mičev. Podľa jeho slov teraz bude nasledovať výskum, ktorý by mal podľa odhadov trvať 3 až 4 mesiace. Postupne ho budú fyzicky rozoberať, budú skúmať, aké boli na ňom farby, a zisťovať výrobné čísla, aby zistili jeho pôvod.

Taktiež budú zisťovať, kedy vznikol a všetky výrobné veci. „Pod nánosom farieb by sme mali zistiť číslo tanku, čo sa nám hádam podarí, a podľa toho zistíme jeho posádky a ďalšie podrobnosti. Keď sa skončí výskum, začnú sa vyrábať veci, ktoré sú zničené, a začne sa aj opravovať. Ak všetko pôjde po dobrom, tak niekedy budúci rok by sme chceli, aby sa spojazdnil,“ doplnil Mičev a dodal, že na Slovensku je to takýto prvý projekt. Tank je v zbierke múzea od roku 1964.

Detaily stroja

Posádka: 4 muži – veliteľ, nabíjač, vodič, radista

Dĺžka: 4,6 m

Šírka: 2,1 m

Výška: 2,2 m

Hmotnosť: 9 725 kg

Max. rýchlosť: 42 km/h

Mali ho aj povstalci v SNP