Ich rodiny zažívajú peklo! Telo Tomáša († 34) vylovili po 10 dňoch, nezvestná Natália a záhadné zábery

Dvaja mladí ľudia, dve jazerá, dva nešťastné osudy! Horúčavy vylákali k vode tisíce Slovákov, no niektorí sa domov už nevrátili.

Do smutných štatistík utopených po desaťdňovom pátraní zahrnuli aj Tomáša († 34), ktorého telo našli až po 10 dňoch intenzívneho pátrania. Išiel sa len schladiť na štrkovisko v Bánove (okr. Nové Zámky), no na brehu našli iba jeho veci a bicykel. Rodina je z toho otrasená. Podobným peklom si prechádzajú aj známi a rodina krásnej športovkyne Natálie (26), ktorú od stredy hľadajú na Domaši. Po nej objavili len prázdny čln, no všetci dúfajú v zázrak...

Tomáš († 34) bol podľa kamarátov človek, ktorý žil bezstarostným životom, nikto na neho nič zlé nikdy nepovedal. Mladík odišiel z domu 29. júla na bicykli, ktorý na druhý deň našli na brehu miestneho štrkoviska. Oblečenie mal vzorne poskladané vedľa neho, no po Tomášovi neostala ani stopa! Polícia, hasiči i dobrovoľné pátracie tímy prečesávali vodnú plochu i okolie, žiaľ, bezvýsledne.

Rodina zúfalo čakala a verila v zázrak. „Jedna pani ho videla na tom štrkovisku, no potom sa vyparil,“ povedal kamarát s tým, že na štrkovisko sa Tomáš chodil kúpať pravidelne už od chlapčenských rokov, takže ho poznal ako vlastnú dlaň. Nikto preto nechápe, čo sa mohlo v ten deň odohrať. „Menovaný bol nezvestný od 29. júla, keď vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska na bicykli. Odvtedy sa nikomu zo svojich príbuzných neozval. Bicykel s jeho oblečením bol nájdený dňa 30. júla na brehu štrkoviska v katastri obce Bánov,“ informovala polícia v deň, keď vyhlásila pátranie, s tým, že po ňom intenzívne pátrali.