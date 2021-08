Emóciami vybičovaná výpoveď Tótha na súde s Kočnerom: Chcú zo mňa spraviť blázna!

Konflikt dvoch kedysi najbližších spojencov priamo v súdnej sieni! Bývalý novinár Peter Tóth nenechal na Mariánovi Kočnerovi ani nitku suchú. V minulosti bol jeho pravou rukou a pomáhal mu pri viacerých záležitostiach, za ktoré teraz Kočner stojí pred spravodlivosťou.

Teraz si však pospomínal na viaceré pikantné detaily ich vzťahu a prezradil ich súdu. Čo v súdnej sieni vytiahol Tóth a ako na jeho slová reagoval samotný Kočner?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kočner, ktorý je už právoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody v kauze falšovania zmeniek televízie Mar­kíza, sa v pondelok postavil pred súd v ďalšej ostro sledovanej kauze. Ide o takzvané motáky, teda papieriky s odkazmi, ktoré mal z väzenia posielať práve Tóthovi. V nich mu mal zadávať rôzne úlohy a inštrukcie, pričom hlavným Kočnerovým záujmom v tom čase bolo zaistiť si svedkov, ktorí by potvrdili údajnú pravosť zmeniek. V kauze zmenky Kočnera súdia za krivú výpoveď, podľa prokurátora spáchal aj trestný čin marenia spravodlivosti. Kočner vinu popiera. „Pán predseda senátu, som nevinný,“ odvetil hneď na začiatku pojednávania.

Kočnera na súd priviezla eskorta, Tóth prišiel v tričku so svojou vlastnou podobizňou a od prvej minúty svojej výpovede v pozícii svedka sa pustil s vervou priamo do Kočnera. Ten mu údajne vyvolával aj trikrát denne, pričom vždy počas raňajšieho telefonátu spolu preberali najnovšie správy v médiách. Tóth podľa vlastných slov nikdy s nikým toľko netelefonoval ako s Kočnerom, keď bol jeho vtedajší priateľ za mrežami a mal možnosť mu volať. Tóthovo číslo bolo totiž jedným z piatich, na ktoré mohol Kočner z väzby telefonovať.

Tóth: Chcú zo mňa spraviť blázna!

Čo sa týka samotných motákov, podľa Tótha ich bolo veľmi veľké množstvo, pričom väčšinu z nich priebežne vyhadzoval do koša. „Absolútne prvý moták, ktorý som dostal od Mariána Kočnera, bol úzky dlhý papierik, na ktorom boli inštrukcie, že mám ísť do rodinného domu Mariána Kočnera,“ povedal súdu Tóth. Nakoniec si údajne nechal iba niektoré motáky, väčšinou tie, ktoré obsahovali dôležité informácie, ako napríklad kód do mobilu, ktorý mu Kočner prikázal vziať z jeho domu.