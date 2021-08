Útočníci v Pruskom chceli vybrakovať bankomat sofistikovane: Pokus o krádež odhalila polícia náhodou

Kriminálnici odložili kladivá, sekáče či silné džípy, ktorými vytrhávali bankomaty z budov, a nahradili ich sofistikovanejšími metódami. V obci Pruské (okr. Ilava) chceli ukradnúť peniaze pomocou notebooku a karbobrúsky.

Vyrezali otvor a nabúrali sa do systému, no namiesto toho, aby len elegantne schmatli peniaze a odišli, ušli bez bankoviek. Polícia a banka sa o pokuse o krádež dozvedeli až po niekoľkých hodinách.

Krádež odhalili náhodou, nesprevádzala ju žiadna detonácia ani šialená jazda kradnutými autami. To, že je bankomat poškodený, zistila žena, ktorá sa posťažovala starostovi a zároveň lekárovi Viliamovi Cíbikovi, ktorého ordinácia sídli v rovnakej budove ako bankomat. Chcela si vybrať peniaze, aby mohla zaplatiť za lieky, no vrátila sa s tým, že sa jej to nepodarilo. „O siedmej prišla pacientka a povedala, že si chcela vybrať na lieky, ale bankomat sa opravuje a trčia z neho káble. Hneď mi napadlo, že chyba bude inde, išli sme sa pozrieť a ohlásili to polícii a banke,“ opísal starosta.

V pravom hornom rohu našli vyrezaný otvor, inak nebol poškodený. „Pozerali sme kamerový záznam a medzi druhou a treťou došlo k tomuto zločinu. Páchatelia boli pravdepodobne dvaja,“ doplnil s tým, že jeden sa notebookom cez otvor pripájal ku káblom v bankomate. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková, útočníci sa k peniazom nedostali. „Vďaka našim bezpečnostným opatreniam sa nedostali ani k žiadnym údajom a dáta a peniaze klientov sú v bezpečí. Prebieha vyšetrovanie,“ uzavrela.

Ako chceli vybrakovať bankomat?

1. Páchatelia maskovaní respirátormi vyrezali otvor do bankomatu.

2. Cez otvor sa pokúšali napojiť káble na svoj notebook.

3. Bankomat im peniaze nevydal, tak ušli.