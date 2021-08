Minister Lengvarský vydal pokyn: Antigénové testy za päť eur bude robiť 68 nemocníc

Antigénové testy za päť eur bude robiť 68 nemocníc.

Po stretnutí s novinármi to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako informoval, v pondelok vydal pokyn nemocniciam, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, na prípravu antigénového testovania s manipulačným poplatkom päť eur. Počet týchto testov by pritom nebol obmedzený. Podľa Lengvarského je otázkou niekoľkých dní, kým sa takéto testovanie začne. Pripomenul, že naďalej funguje možnosť komerčného testovania, tieto odberové miesta si však určujú cenu samé. Do konca prázdnin by sa podľa ministra nemali riešiť PCR testy, následne bude koalícia hľadať zhodu aj na nich.

Lengvarský zriadi pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať vakcináciou. Riešiť bude to, kedy začať preočkovávať, koho, akými vakcínami a aké sú možné kombinácie vakcín. Minister podotkol, že na európsky trh prichádzajú nové vakcíny, tieto firmy informujú o tom, aká lehota ochrany ich očkovacích látok je dostatočná. „Tieto pokyny budeme rešpektovať,“ podotkol šéf rezortu na stretnutí s novinármi.