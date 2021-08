V Banskej Štiavnici niekto likviduje obľúbenú atrakciu: Kam miznú sochy zaľúbencov?!

Komu prekážajú?! Ešte na začiatku júna v rámci projektu Zaľúbená Štiavnica osadili na miesta, na ktorých sa Andrej Sládkovič stretával s Marínou, 21 zaľúbených farebných sôch. Prešlo však iba pár týždňov a už 4 z nich sa stali predmetom útokov vandala. Dve dokonca ukradli.

Aby každý návštevník vedel, že vstupuje do mesta najdlhšej ľúbostnej básne sveta, osadili na hlavných prístupových cestách do mesta symbolické dopravné značky ZAĽÚBENÁ ŠTIAVNICA. Projekt má štyri hlavné línie, spojené s veršami Maríny. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„V prvej línii s názvom Poézia v uliciach osádzali na operadlá lavičiek po celom meste rôzne verše z Maríny,“ ozrejmil iniciátor projektu a spoluzakladateľ Banky Lásky Igor Brossmann. Potom osadili sošky na 21 lavičiek, no tie sa v poslednom čase stávajú objektom agresie vandalov. Naposledy zacielili na tie pri Piargskej bráne aj na tajchu Vodárenská, kde sochy rovno ukradli. Našťastie v prvom prípade zaľúbencov na miesto vrátil.

V druhom prípade sa tak nestalo, navyše zlodej sa tam neskôr vrátil a ukradol aj tabuľku s oznamom. „Ďalšia socha zmizla z vyhliadky a ďalšiu nám ešte rozkopali,“ povedal Igor Brossmann z neziskovej organizácie Marína a Sládkovič. „Cez políciu to riešiť nebudeme. Povedali sme si, že my pôjdeme láskou proti agresivite, keď mám byť trošku poetický. My to budeme radšej opravovať a dopĺňať,“ dodal.

Týchto 21 lavičiek zaľúbencov predstavuje hru, ktorej hlavnou náplňou je hľadať v meste a v okolitých kopcoch lavičky s farebnými postavičkami zaľúbencov, ktorí si čítajú Marínu. Každý, kto takúto lavičku nájde, zároveň objaví autentické miesto, kde Marína a Sládkovič takmer pred 200 rokmi skutočne prežívali svoju osudovú lásku.

Najdlhšia ľúbostná báseň sveta

Andrej Sládkovič si s Marínou Pischlovou okamžite padli do oka, žiaľ, zásnuby i lásku im prekazil nútený sobáš dievčiny s iným. Dielo, ktoré zo smútku písal svojej milej 2 roky, má 2 900 veršov a takmer 100 000 znakov. Od roku 2017 je zapísaná vo World Record Academy ako najdlhšia ľúbostná báseň.