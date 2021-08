Priznanie pribúdajú! Aj preto podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga vyzval exministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, aby sa vzdal funkcie.

Šeliga pripomenul, že znovu obvinený Daniel Čech sa priznal z prijímania 200-tisícového úplatku. "To je suma, na ktorú bežný občan musí pracovať 25 rokov a aj to by si musel takmer všetko z výplaty odložiť. Človek, ktorý mal dbať na dobrý a efektívny výber dane, bol skorumpovaný. A evidentne to nebolo nič výnimočné, bol to systém, ktorý mal krytie na najvyšších miestach, pení na sociálnej sieti.

V príspevku sa ďalej pýta, kde sú dnes bývalí ministri financií? "Kde je Peter Kažimír, kde je Ladislav Kamenický? Oni boli politicky zodpovední za Finančnú správu, za výber daní. Ako je možné, že to tolerovali?"

Podpredseda strany Za ľudí preto vyzval Kažimíra, aby si zbalil kufre. "Pán Kažimír, nemáte pocit, že by ste po tomto všetkom, čo sa prevalilo, mali odstúpiť z postu guvernéra NBS? Vaši bývalí “podriadení” sa priznávajú, že brali úplatky! Vedeli ste o tom ako minister financií? Alebo ste to nebodaj kryli? Naozaj necítite žiadnu zodpovednosť? Myslím, že je na čase, aby ste sa postavili k veciam, ktoré sa diali za Vášho ministrovania ako chlap a začali verejne vysvetľovať všetky podozrenia a otázky!"odkázal guvernérovi Šeliga.