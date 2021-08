Žilinka ide proti špeciálnej prokuratúre: Prečo odmietol vymenovať Kysela za zástupcu Lipšica

Generálny prokurátor Maroš Žilina potvrdil, že odmietol vymenovať Petra Kysela za zástupcu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Ako sa uvádza v jeho vyhlásení, pri svojom rozhodovaní posudzoval splnenie podmienok na vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora komplexne. Nemohol teda neprihliadať ani na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z apríla a mája 2021, v ktorých bolo konštatované porušenie zákonnej povinnosti prokurátora vybavovať väzobné trestné veci prednostne a urýchlene a flagrantné porušenie Kyselovho procesného postupu a lehôt pri predkladaní žiadostí obvinených o prepustenie z väzby, a tým závažného zásahu do ich práv.



Podľa Žilinku boli Najvyšším súdom SR konštatované pochybenia prokurátora takého charakteru, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom funkcie vedúceho prokurátora. „Generálny prokurátor SR zobral na vedomie stanovisko 23 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). V ňom uvedené skutočnosti však nie sú takého charakteru, aby mohli zmeniť jeho rozhodnutie nevymenovať Petra Kysela do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora," povedal hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

O nevymenovaní Kysela do funkcie ako prvý informoval Denník N s tým, že na jeho stranu sa postavilo 23 prokurátorov ÚŠP.. V provom prípade išlo o rozhodovanie o prepustení z väzby obvineného exriaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. ktoré podľa generálneho prokurátora trvalo príliš dlho. To konštatoval aj Najvyšší súd SR, keď obvineného prepustil z väzby. Aktuálny disciplinárny návrh sa má týkať rozhodovania o prepustení z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského.