Ľudstvo sa neustále približuje ku klimatickej katastrofe, máme ešte šancu zvrátiť ju? Jednoznačné slová Greenpeace

S každou ďalšou tonou oxidu uhličitého v atmosfére je ľudstvo o krok bližšie ku klimatickej katastrofe.

Organizácia Greenpeace Slovensko to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa organizácie Patrícia Brandysová. Greenpeace to konštatuje na základe najnovšej správy Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC). Správa prináša nové dôkazy o prepojení zvyšujúcich sa emisií v atmosfére a zhoršujúcimi sa prejavmi extrémneho počasia.



„Potrebujeme konkrétne systémové riešenia, aby sme čo najrýchlejšie znížili naše emisie. To znamená okamžitý útlm využívania fosílnych palív, transformáciu nášho potravinového systému a ochranu a obnovu ekosystémov na zvýšenie ich odolnosti,“ povedala riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Greenpeace konštatuje, že aj napriek nepriaznivým vyhliadkam má ľudstvo stále šancu zvrátiť klimatickú katastrofu., ktoré sú už dnes najlacnejšími zdrojmi novej energie a znižovanie podpory pre fosílne palivá, ako je napríklad uhlie. „Teraz je ten čas, aby sme robili odvážne rozhodnutia a mysleli vo veľkom, pretože ide o budúcnosť nás všetkých,“ dodala Juríková.