Rodičia, zbystrite pozornosť: V niektorých prípadoch vzniká nárok na vyšší bonus i obed zadarmo

V niektorých prípadoch môže rodič dostať zvýšený daňový bonus aj obed zadarmo pre svoje dieťa zároveň.

Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková.

Súbeh zvýšeného bonusu a dotácie na stravu je možný napríklad pri dieťati, ktoré dovŕšilo šesť rokov a navštevuje materskú školu, kde je viac než polovica detí v hmotnej núdzi. Takisto je to možné aj pri dieťati, ktoré je samo v hmotnej núdzi, alebo ktorého rodičia nezarábajú viac než je výška životného minima. Deti takýchto rodičov teda majú nárok jednak na zvýšený daňový bonus 39,47 eura a na dotáciu na stravu, ktorá sa oproti predošlému obdobiu zvyšuje z 1,20 na 1,30 eura. Rodičia šesťročného dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nespadá do spomenutých kategórií, si môžu vybrať medzi vyšším bonusom alebo obedom zadarmo.

Rovnaké podmienky pri súbehu vyššieho bonusu a dotácie na stravu majú aj rodičia detí od šesť do 15 rokov, ktoré navštevujú základnú školu. Buď je v škole viac než polovica detí v hmotnej núdzi, samotné dieťa je v hmotnej núdzi, alebo jeho rodičia nezarábajú viac než životné minimum.

Súbeh je možný aj pri dvojnásobnom daňovom bonuse vo výške 46,44 eura a obedu zadarmo. Na obe prilepšenia má nárok rodič dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov a buď navštevuje materskú školu, kde je viac než polovica detí v hmotnej núdzi, samotné dieťa je v hmotnej núdzi alebo jeho rodičia nezarobia viac než je životné minimum. Rovnaký nárok na súbeh dvojnásobného bonusu a dotácie na stravu má päťročné dieťa, ktoré nespadá do spomenutých kategórií. Všetky ostatné deti do šiestich rokov v nižších ročníkoch materských škôl, ktoré nespadajú do kategórií, majú nárok na dvojnásobný bonus.

Rodičia dieťaťa od šesť do 15 rokov, ktoré navštevuje základnú školu a ktoré nespĺňa definície spojené s hmotnou núdzou, dostanú zvýšený daňový bonus 39,47 eura. Ak si ho neuplatnia alebo nemôžu uplatniť, dieťa dostane dotáciu na stravu. Pri tomto prípade však Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozornilo, že rodičia by mali preferovať zvýšený daňový bonus, ak naň majú nárok - ak si totiž namiesto toho vyberú obed zadarmo, zanikne im nárok aj na základný daňový bonus.

Pri dieťati, ktoré dovŕšilo 15 rokov a je v poslednom ročníku základnej školy, je možné dostať základný daňový bonus (23,22 eura) aj dotáciu na stravu zároveň.