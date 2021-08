Juraj si splnil sen a vyrába nože z damaškovej ocele: Koľko stál najdrahší kúsok z jeho dielne?

Radosť rezať! Juraj Bielik vyštudoval prvý stupeň právnickej fakulty a 2 roky pracoval v bratislavskej advokátskej kancelárii, no napokon ho zlákala výroba nožov.

Prvý si vyrobil pre seba, no v súčasnosti je medzi niekoľkými profesionálnymi výrobcami nožov z damaškovej ocele na Slovensku. Všetko sa to začalo jeho záľubou vo výletoch. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Často som chodieval so psom do prírody a raz som si uvedomil, že nemám žiadny nôž. Drahý som si nemohol dovoliť kúpiť, tak som si v otcovej dielni vyrobil vlastný. Spočiatku som si damaškovú oceľ kupoval ako polotovar. Postupne som sa z otcovej dielne presťahoval do väčších priestorov a zabezpečil som si vybavenie, aby som sa mohol venovať aj výrobe damaškovej ocele,“ priblížil.

Juraj ročne vyrobí 80 až 100 nožov a každý je unikát. Ručne robené nože majú väčšinou lepšie tepelné spracovanie, čiže kalenie, a z toho vyplývajúcu lepšiu výdrž ostria. Remeselníci na rozdiel od sériovej výroby dbajú na každý detail.