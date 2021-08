Brankár Attila Dedinský prežil úder blesku: Detaily incidentu, z ktorých mrazí

Dráma už pred zápasom! Pred stredajším treťoligovým duelom 2. kola skupiny Východ Giraltovce - Kalša (3:2) sa schyľovalo k búrke.

Nepršalo, a tak sa na pažiti rozcvičoval aj náhradný brankár mančaftu a tréner gólmanov výberu hostí Attila Dedinský (44), ktorý je zároveň aj asistentom lodivoda Jaroslava Kolbasa. Z ničoho nič však na trávnik udrel blesk a Attila skončil v mrákotách na zemi. Musela ho ratovať privolaná záchranka...

Pred samotným zápasom nepršalo, no zatiahnutá obloha dávala jasne najavo, že sa blíži búrka. Okrem základnej jedenástky sa rozcvičoval aj skúsený dlhoročný brankár Attila Dedinský, ktorý obliekal aj dresy Lokomotívy, Barce či druholigových tímov Čane a Vranova nad Topľou. „Na staré kolená som sa stal náhradným brankárom. Pred zápasom som sa rozcvičoval aj ja, no v prvom rade som chcel dobre zahriať Erika Kolbasa. V jednom momente však na ihrisko udrel blesk,“ zaspomínal na desivý zážitok z onoho popoludnia.

„Neviem, či udrel priamo do mňa, no pravdepodobnejšie niekam blízko mňa, lebo záchranári na mne nenašli vstupnú jazvu po blesku. Prišlo to náhle, ale po zásahu, keď ma aj trochu odhodilo, som nebol mimo a pamätám si na detaily. Len mi tŕpli nohy a ruky, všetci svätí stáli pri mne. Asi tak ako pred viacerými rokmi pri rozhodcovi Buckovi, ktorý tiež dostal podobný zásah. Ja som sa, našťastie, o chvíľu postavil,“ dodal s tým, že si v prvom momente myslel, že ním blesk prešiel.