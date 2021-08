Nočná dráma pri Chate pod Rysmi: Vážne raneného turistu ratovali záchranári, zasahoval aj vrtuľník

Vážny úraz hlavy utrpel v sobotu (7. 8.) v nočných hodinách 47-ročný Slovák pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách.

Na mieste zasahovali horskí záchranári a aj s pomocou záchranárskeho vrtuľníka zraneného v nedeľu transportovali do nemocnice v Poprade.

„Muž s najväčšou pravdepodobnosťou vyšiel v noci pred chatu, kde sa pošmykol a spadol. Približne 20 metrov od chaty ho našli turisti ležať v bezvedomí a upozornili chatára. Mužovi poskytli prvú pomoc prítomní turisti,“ informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej webstránke.

Po nahlásení udalosti odišli pred polnocou na chatu z domu HZS v Starom Smokovci dvaja záchranári HZS. Turistu, ktorý bol do ich príchodu už pri vedomí, po príchode vyšetrili a stabilizovali. Vzhľadom na zdravotný stav muža a možné komplikácie pri jeho pozemnom transporte v nočných hodinách kontaktovali vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (VZZS).

Po zlepšení poveternostných podmienok letela ráno posádka VZZS na heliport do Starého Smokovca. Tam vzala postupne na palubu tri dvojice záchranárov HZS s nosidlami a lekára a priblížila ich do oblasti Žabích plies, kam počasie dovolilo dostať sa vrtuľníkom. „Záchranári HZS spolu s lekárom VZZS pokračovali k zranenému pod Rysy pozemne. Po príchode na chatu bol muž vyšetrený lekárom, nabalený do transportného prostriedku a začali s ním zostupovať do doliny. V oblasti, kde sa nachádzajú reťaze, vyzdvihol vrtuľník lekára spolu s pacientom a previezol ich do nemocnice v Poprade,“ uviedla HZS.