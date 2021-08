Seniori, buďte obozretní! Výzva polície, o ktorej by ste mali vedieť

Bratislavská polícia vyzýva seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré im volajú a žiadajú od nich peniaze.

Informuje o tom na sociálnej sieti. Seniori by si mali informácie uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou overiť u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú, radia policajti. Varujú dôchodcov, aby si nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov. Nemajú ani dávať peniaze osobám, ktoré nepoznajú.

Seniori by podľa polície nemali na svoj pozemok či do svojich domov vpúšťať cudzích ľudí. Opatrní majú byť aj pri internetových nákupoch, mali by si overiť predajcov e-shopov.

Polícia pripomína, že ak majú seniori podozrenie na podvodné konanie, majú ju ihneď kontaktovať na čísle 158.