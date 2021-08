Dráma vo Svite! Poslanec Suja vtrhol na rokovanie, už ho rieši polícia: Ako svoje konanie ospravedlňuje?

Šok v očiach prekvapených účastníkov rokovania vo Svite! Aj tak by sa dali opísať chvíle, keď do miestnosti vtrhol poslanec za stranu Republika Miroslav Suja (45).

Ten už svojím zjavom prítomným zjavne nahnal strach. Výsledkom je trestné oznámenie na Suju zo strany štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu. Čo sa to v piatok vo Svite vlastne stalo a ako svoje konanie ospravedlňuje samotný Suja?

Keď sa v piatok vo Svite začínala záverečná debata zo série diskusných podujatí o plánovanej transformácii národných parkov pod patronátom ministerstva životného prostredia, nič nenasvedčovalo tomu, že dôjde k takýmto dramatickým momentom. Hoci pred budovou protestovali desiatky ľudí, naozajstné napätie spôsobilo až to, keď sa jeden z demonštrantov, exkotlebovec Suja, vybral priamo na rokovanie. To pritom prebiehalo za zatvorenými dverami a vstup bol len na pozvánky. Suja, ktorý v minulosti pôsobil aj v službách mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka, to však nerešpektoval a tvrdil, že ako podpredseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie má právo byť jedným z účastníkov. „Nestrkajte ma, lebo budete vidieť!“ oboril sa proti osobám, ktoré sa mu pokúsili zamedziť vo vstupe do rokovacej miestnosti. Následne sa posadil hneď do prvého radu a odtiaľ začal kričať na Smatanu aj ďalších účastníkov stretnutia. „To som zvedavý, že kto si dovolí mňa vyviesť odtiaľto! To by som rád vedel!“ kričal ďalej Suja.

Nepomohlo dohováranie zo strany poslancov ani organizátorov. Tí museli napokon privolať policajnú hliadku. Organizátori sa nakoniec rozhodli, že rozhnevaného poslanca na rokovaní nechajú pod podmienkou, že prestane kričať a nebude si rokovanie nahrávať. To Suja nedodržal a neskôr zavesil video z jeho raušu vo Svite na sociálne siete.