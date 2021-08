Wau! Monika prerobila dedinský domček na nepoznanie: Chalúpku mi zdobí barvínek a drevená kapela

Upúta na prvý pohľad. Šikovná Monika Jurčišinová (30) z Prešova vlastnými ruky zmenila kedysi fádny domček z polovice minulého storočia na nepoznanie.

Stavba na východnom Slovensku prerobila na rusínsky spôsob a dnes mu už nik nepovie inak, ako Maľovaný domček v Kolbasove (okr.Snina).

Domček v malebnej dedinke ležiacej v Poloninách postavili po 2. svetovej vojne. „Chceli sme chalupu v Poloninách, tak sme niečo hľadali. Vyskytla sa príležitosť kúpiť tento domček, tak sme nezaváhali. Je vybudovaný

z takzvaných vaľkov, teda nepálených tehál,”vysvetlila majiteľka, ktorá sa

hneď po kúpe domu pustila do jeho skrášľovania. „Obnovovala sa fasáda, a tak som prednú časť domu vyzdobila ornamentom, ktorý mala pôvodná majiteľka ručne vyšitý na plátne a doplnila som ho lístkami rastliny, v našich končinách nazývanej barvínek - zimozeleň menšia. Táto rastlina je charakteristická pre tento región,“ prezradila s tým, že sa ním zdobila cerkev, teda kostol, počas svadby, robili sa z nej svadobné pierka, ale používala sa aj pri smútočných obradoch.

To však nebolo všetko! „Aby to nebolo smutné, doplnila som aj tanečníkov a nápis - Kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. Je to stará ľudová múdrosť a myslím si, že platí aj dnes,” dodala majiteľka, ktorá nemá žiadne výtvarné vzdelanie, a kým nešla na materskú dovolenku, pracovala ako sanitárka na geriatrickom oddelení v nemocnici. Ľudovú tvorbu dopĺňajú traja drevení hudobníci sediaci na plote. Tých vytvoril môj svokor, ktorý je ozaj šikovný. Urobíme ešte nejaké úpravy na dvore,” uzavrela.