Mikuláš Dzurinda o návšteve pápeža na Slovensku: Hovoríme o nádeji a povzbudení

V súvislosti s návštevou Svätého Otca hovoríme spravidla o nádeji a povzbudení. Skonštatoval to expremiér Mikuláš Dzurinda pre TASR.

Skvelým výsledkom návštevy pápeža Františka na Slovensku by podľa neho bolo, keby nás podnietila k hľadaniu zdrojov nádeje, z ktorých by sme mohli aj do budúcna čerpať.

"Bolo by dobré, keby nás táto návšteva nielen povzbudila, ale aj podnietila. Keby nás inšpirovala k premýšľaniu, čo je zdrojom, prameňom či žriedlom tejto nádeje a povzbudenia. A úplne skvelým výsledkom tejto návštevy by bolo, keby sme tieto pramene, žriedla a zdroje našej nádeje do budúcnosti vedeli aj nachádzať a čerpať z nich. A to tak politici, ako aj ich voliči," uviedol Dzurinda.

Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy zavíta aj do Prešova a Košíc, kde sa zastaví i na rómskom sídlisku Luník IX. V posledný deň sa zúčastní na národnej púti v Šaštíne. Informáciu o pápežovej ceste na Slovensko potvrdili na začiatku júla.