Kopanecké lúky v Slovenskom raji: Svetový unikát môžu kosiť len ručne

Zachraňujú svetový unikát! V nadmorskej výške okolo tisíc metrov v Slovenskom raji si až 80 koscov vysúkalo rukávy a vytiahlo nabrúsené kosy.

Dobrovoľníci z okolia Vernára (okr. Poprad) i Stratenej (okr. Rožňava) s profesionálmi skultivovali najcennejšie Kopanecké lúky. Do tejto druhovo najrozmanitejšej lokality sa totiž pre strmý terén mechanizmy nedostanú, a tak to bolo výhradne v ich rukách.

Na lúkach na malej ploche rastie až 54 druhov rastlín, čo je najviac na svete. „Kopanecké lúky sú ozajstným unikátom, čo potvrdzujú dlhoročné opakované výskumy. Nikde inde nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkos­ti rástlo viac,“ povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.

Dedičstvo predkov tu už roky udržiavajú kosci, ktorí sa s vervou pustili do práce. „Kosím už 55 rokov, ale tieto lúky sú naozaj krásne. Kedysi sme podobné miesta kosili aj u nás na Orave. Treba to vedieť, mať prax a svoje majstrovstvo. Dobrý kosec to zvládne aj do kopca. Krovinorez však nikdy nenahradí skúseného kosca,“ odhalil Ľubomír Košút (66) z Klina (okr. Námestovo), ktorému pomáhal Milan Kamenský (66) z Podbrezovej (okr. Brezno), a podľa neho je vtedy dobre pokosené, keď ženičky-hrabačky na kosca nenadávajú.

Bosý vedľa kosil Marek Ondrek (32) z Beňadova (okr. Námestovo), ktorý úsmevne prezradil, že tak mu je lepšie a topánky sú drahé... Na lúke sa však nestratila ani Jana Javorská (45) z chránenej oblasti Beskydy, ktorá si pochvaľovala, že kosenie jej ide odruky a v spoločnosti koscov sa cítila výborne. Do roku 1975 tieto lúky ručne kosili vlastníci z Vernára. Napriek ťažkým podmienkach dokázali seno dorobiť a hlavne zviezť do obce. Pracovali tu celé rodiny, ktoré niekoľko dní nocovali na lúke.

Po vzniku družstva sa lokalita prestala postupne využívať. Veľká vzdialenosť a strmé svahy znemožňovali prístup pre ťažšie stroje. Ochrancovia prírody však túto lokalitu zachránili doslova v hodine dvanástej práve vďaka vyčisteniu a pravidelnému koseniu druhovo najvýznamnejších a najdostupnejších plôch.

Najvzácnejšie lúky raja

- Nachádzajú sa v juhozápadnej časti v katastri Vernára v nadmorskej výške okolo 1 000 metrov. Na celkovej výmere zhruba 50 hektárov zakvitnú od apríla do neskorej jesene. Na jar kvitne šafran spišský, potom žltohlav najvyšší, neskôr ľalia cibuľkonosná a mečík škridlicovitý. Rastie tu takmer 10 druhov chránených a vzácnych orchideí. Až do roku 1975 boli tieto lúky každoročne kosené obyvateľmi Vernára. Po vzniku družstva sa táto lokalita prestala využívať a takmer zanikla.

