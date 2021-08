Tomáš zmizol bez stopy, rodina si po 10 mesiacoch všimla zvláštny detail: Šokujúci záber v televízii!

Je to on?! Rodine z Kútov (okr. Senica), ktorá od minulého roka pátra po milovanom Tomášovi Danielovi (32), svitla nádej. Muž sa pred 10 mesiacmi stratil, boli zúfalí a o pomoc požiadali polícu, HAKA a Záchranný systém západ.

Lenže ani práca profesionálov nikam neviedla. No zdá sa, že pred pár dňami nastal zlom! Keď rodina sledovala reportáž o požiaroch v Grécku v televíznych novinách, všetci na gauči zbystrili.

Rodičia nezvestného aj ich mladší syn Patrik (20) sú presvedčení, že áno. „Pozerali sme v televízii, aké sú požiare v Grécku, a keď som na obrazovke videl muža, hneď som vedel, že je to môj brat. Určite to bol on,“ sebaisto povedal Patrik, ktorý si s rodičmi aj známymi predmetnú reportáž opakovane púšťali, aby sa vo svojom presvedčení utvrdili. „Pozeral som to aj na internete, stále sme to pretáčali. Je to naozaj on, brata spoznám aj z profilu,“ dodal Paťo. Jeho starší brat Tomáš zmizol v minulom roku.