Rodičia sa dočkajú: V týchto dňoch im začne chodiť vyššia mzda o zvýšený daňový bonus

Práve v týchto dňoch začnú zamestnávatelia vyplácať rodičom mzdu, ktorá bude vyššia o zvýšený daňový bonus.

Ten je náhradou za klasické "obedy zadarmo" pre pracujúcich rodičov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. "Prakticky tak financujeme stravu pre deti aj počas prázdnin," skonštatovala.

"Tak ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sľúbil, nárok na pomoc vo forme obedov zadarmo alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov," dodala Rovenská.

Hovorkyňa tak reagovala na otázku, či plánuje ministerstvo nejakým spôsobom ošetriť to, že ak rodičia detí od šesť do 15 rokov majú nárok na zvýšený daňový bonus, ale vyberú si dotáciu na stravu, zaniká im nárok aj na základný daňový bonus. Upozornil na to odborník z oblasti daní a odvodov Jozef Mihál odvolávajúc sa na usmernenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pripomenula, že rezort delením na nárok na zvýšený daňový bonus alebo nárok na dotáciu na stravu vyriešil problém s existenciou skupiny rodičov, ktorá nemala nárok na zvýšený daňový bonus - pre ich deti ostávajú obedy zadarmo. "Platí, že ak je dieťa v hmotnej núdzi alebo navštevuje školu, kde je viac ako 50 % detí v hmotnej núdzi, alebo majú rodičia príjem nižší, ako je životné minimum, také dieťa má nárok na obedy zadarmo a zároveň jeho pracujúci rodičia na zvýšený daňový bonus," zdôraznila hovorkyňa.