Publicista o očkovacej lotérii: To nepomôže, ale jedna vec by zabrala oveľa lepšie

Očkovanie bez registrácie prostredníctvom mobilných očkovacích tímov priamo v obciach a mestách môže k zvýšeniu počtov zaočkovaných Slovákov pomôcť viac ako očkovacia lotéria.

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko. Túto cestu podľa neho už niekoľko týždňov realizujú samosprávy a vyššie územné celky (VÚC), ktoré by si zaslúžili v tomto smere čo najlepšiu súčinnosť so štátom. "Som presvedčený, že nie je veľa nezaočkovaných ľudí, ktorí sa dobrovoľne pôjdu očkovať do nemocnice. Skôr pôjdu hocikam inam," poznamenal Hrabko, podľa ktorého je o očkovanie v obchodných či kultúrnych domoch stále záujem.

"Vidíme, že keď príde mobilná očkovacia jednotka, ľudia sú ochotní sa očkovať," tvrdí Hrabko, podľa ktorého bude úloha mobilných tímov o to väčšia, že sa z kapacitných dôvodov postupne zatvárajú niektoré veľkokapacitné očkovacie centrá. Odhadovať v predstihu efekt očkovacej lotérie je podľa neho ťažké. Zahraničné skúsenosti však podľa Hrabka ukazujú, že opatrenie zásadný efekt nemalo.

V súvislosti s protestami v Bratislave uviedol, že minimálne pri dvoch polícia nezvládla situáciu, ako mala. "Prvý raz pred parlamentom, keď sa protestujúci dostali takmer až na chodby parlamentu, a druhýkrát pred Prezidentským palácom, kde dav dokázal zablokovať dopravu a spôsobiť tak kolaps," upozornil Hrabko. Doplnil, že nikomu neprekážajú protesty a demonštrácie, ale majú byť zabezpečené. "Zabezpečiť ich musí polícia. Musí vedieť odkloniť dopravu, nemôže prichádzať k stretom rozohnených demonštrantov s nič netušiacimi vodičmi, ktorí sa dostali až tesne k nim. Ak toto pripustíme, nabudúce začnú protestujúci tie autá aj prevracať," zdôraznil Hrabko.

V súvislosti so žiadosťou poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí) o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovaříka na rokovanie parlamentného brannobezpečnostného výboru Hrabko pripomenul, že výbor má právo zavolať policajného prezidenta a žiadať od neho vysvetlenie, prečo polícia nekonala, keď mala.