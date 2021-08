Polícia počas protestov v Bratislave zadržala troch ľudí, medzi nimi aj Kotlebu

Počas štvrtkových protestov v hlavnom meste polícia zadržala a predviedla na policajné oddelenia celkovo tri osoby. Polícia zatiaľ nikoho neobvinila.

Potvrdil to Michal Szeiff, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Podľa informácií TASR medzi zadržanými by mal byť aj poslanec Národnej rady SR Marek Kotleba (ĽSNS). Aktuálne by sa malo voči nemu viesť priestupkové konanie. "V priebehu štvrtkového dňa boli v súvislosti s protestami predvedené na príslušné policajné oddelenia celkovo tri osoby. Obvinenie konkrétnym osobám vznesené nebolo," dodal Szeiff.

Na Hodžovom námestí a na Námestí slobody v Bratislave sa vo štvrtok protestovalo proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu, proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej i médiám. Protesty doteraz narušili niekoľkominútové blokácie ciest pri Hodžovom námestí i pri Námestí slobody. Chvíľku blokovalo Panónsku cestu 12 áut. Polícii sa doteraz podarilo v krátkom čase zakročiť a dlhším blokáciám zabrániť.

Zdravotní záchranári zasahovali doteraz pri dvoch prípadoch na zhromaždení na Hodžovom námestí. Po policajnom zákroku bola ošetrená jedna osoba z dôvodu podozrenia na epileptický záchvat. Ošetrený bol aj jeden člen antikonfliktného tímu z dôvodu náhleho zhoršenia sa jeho zdravotného stavu.