Kontroverzný maliar Kalmus po odhalení busty Dubčeka: Dostal som bombu a išiel som k zemi! Čo sa dialo predtým?

Košický výtvarník a aktivista Peter Kalmus (67) je opäť v centre pozornosti.

V stredu sa zúčastnil slávnostného odhaľovania busty Alexandra Dubčeka v Martine. Predtým, ako sa busta odhalila, Kalmus konfrontoval hostí s transparentom s menami obetí tzv. „obuškového zákona“, pod ktorý sa podpísal aj Dubček. Dôchodca bol z udalosti a areálu Matice slovenskej vykázaný. Medzi mužmi a Kalmusom nakoniec došlo k šarvátke, po ktorej podľa vlastných slov skončil umelec na zemi v bezvedomí. Iný pohľad na vec má Matica slovenská.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kalmus uviedol, že do Martina pricestoval z Košíc za účelom účasti na odhalení busty Alexandra Dubčeka, československého komunistického politika a vrcholného predstaviteľa pražskej jari. Ceremoniál sa začal okolo 15. hodiny. Kalmus hovorí, že počas príhovorov sedel od účastníkov podujatia 100 metrov.

Keď sa skončili slová rečníkov, s transparentom prišiel k buste a konfrontoval hostí. „Bol tam aj syn Dubčeka a spýtal som sa ho priamo do očí, či sa nehanbí zneužívať na odkaz svojho otca Maticu slovenskú,“ spomína. Podľa vyjadrenia Matice došlo k verbálnym útokom, po ktorých Kalmusa vykázali z areálu.

„Vyviedli ma dvaja-traja muži, jeden z nich mal odznak Matice slovenskej, boli v oblekoch. Vyvliekli ma z areálu, pred dverami mi jeden z nich vytrhol môj transparent a pokrčil ho. Ja v rámci sebaobrany, keďže je to moje umelecké dielo, tak som mu jednu vylepil a vtedy som dostal bombu a išiel som k zemi,“ vraví s tým, že po údere do tváre upadol na minimálne minútu do bezvedomia: „Keď som sa prebral, volal som políciu, prišla záchranka a zobrali ma na urgent do nemocnice, kde ma lekári vyšetrili. Mám však z celej udalosti posttraumatický šok a rozbitú peru, aj sa mi zle artikuluje,“ zhodnotil. Trestné oznámenie sa zatiaľ rozhodol nepodať.

„V súvislosti s udalosťou vykonávame všetky potrebné úkony a opatrenia s cieľom objasnenia skutku, ako aj určenia jeho právnej kvalifikácie,“ uviedla Gabriela Kremeňová, hovorkyňa KRPZ v Žiline