Vodiči, zbystrite pozornosť: Na diaľniciach D1 a D2 budú viaceré obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na niekoľko plánovaných obmedzení na diaľniciach D1 a D2 v najbližšom období.

TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Obmedzenia sa od štvrtka týkajú čiastočnej uzávery ľavého jazdného pásu diaľnice D1 pri obci Sverepec (okres Považská Bystrica) v úseku diaľničného mosta nad údolím Záborovského potoka v km cca 161,200-162,900. Dôvodom je výmena mostných uzáverov.

"Doprava na moste bude vedená v režime 1 + 3 a to tak, že ľavý jazdný pruh (smer Trenčín) bude presmerovaný do pravého jazdného pásu a pravý jazdný pruh bude vedený popri pracovisku," približuje NDS. Obmedzenia potrvajú do 12. augusta.

Čiastočná uzávera sa dotkne aj diaľnice D2 v Bratislave. Pre modernizáciu informačného a riadiaceho systému diaľnic bude úplne uzatvorený ľavý jazdný pás D2 od 66,278 km do 67,128 km v smere na štátnu hranicu Slovenska s Českou republikovou. S obmedzeniami treba počítať v nedeľu (8.8.) a pondelok (9.8.) v čase od 1.00 do 5.00 h. "Prejazd čakajúcim vozidlám bude umožnený v hodinových intervaloch za asistencie polície," odkazuje NDS.

V druhej polovici augusta bude čiastočne uzatvorený aj vnútorný jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D2 v km 2,000 – 4,800. Dôvodom je oprava vozovky pri obci Kúty. Obmedzenia potrvajú od 16. augusta od 12.00 h do 22. augusta do 18.00 h. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.