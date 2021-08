Politici sú zhrození z útoku na výtvarníka Kalmusa: Slobodu prejavu musíme brániť všetkými silami

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin odsúdili útok na umelca Petra Kalmusa v Martine.

Strana SaS dodala, že je pohoršená verbálnymi aj fyzickými útokmi, ktoré sa v poslednom čase rozmohli na verejnosti. Podľa Reného Paráka (SaS) musíme slobodu prejavu v demokracii brániť všetkými možnými prostriedkami. Považuje za neprijateľné nečinne sa prizerať na rastúce fyzické útoky na novinárov a umelcov.

"Správa o útoku na Petra Kalmusa v Martine ma pobúrila. Dúfam, že to bude čoskoro vyšetrené a páchateľ spravodlivo potrestaný. Želám Petrovi skoré uzdravenie," uviedol na sociálnej sieti Grendel.

"Už niekoľkýkrát odsudzujeme útoky, ktoré sa preniesli zo sociálnych sietí do reálneho života. Nejde už len o vandalizmus na kultúrnych pamiatkach, ale čoraz častejšie vidíme ataky na menšiny či osoby, ktoré majú iný názor. Aj preto si myslím, že orgány činné v trestnom konaní a súdy by mali možno aj exemplárne potrestať tých, ktorí útočia na slobodu prejavu. Bola by to výstraha pre všetkých, ktorí majú pocit, že môžu v demokracii diktovať, čo si má kto myslieť a ako sa správať," uviedol Foltin.

Výtvarníka Petra Kalmusa napadli v stredu (4. 8.). Následne ho ošetrili v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) a prepustili. Upozornil na to týždenník .týždeň. Voči výtržnostiam pri odhalení busty Alexandra Dubčeka v stredu na nádvorí Matice Slovenskej v Martine sa ohradila aj samotná Matica.