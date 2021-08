Smrť otca dvoch detí († 22) počas rybačky, zlomená priateľka Eva: Máme závažné podozrenie na pochybenie polície!

Zábava sa v priebehu pár sekúnd zmenila na drámu! Patrik († 22) sa aj s kamarátmi vydal na nočnú rybačku v jazierku pri Tlmačoch (okr. Levice), počas ktorej sa rozhodol schladiť vo vode.

Keď sa otec Tobiaska (4) a Natálky (2) kamarátom dlhšie neozýval, zalarmovali záchranárov a hasičov. Telo mladého muža vytiahli až po niekoľkohodinovom hľadaní. Jeho priateľka Eva (20) prežíva nevýslovný žiaľ.

Patrik a Eva vychovávali Tobiaska (4) a Natálku (2) s láskou a venovali im maximum času. No po rybačke s kamarátmi sa deti svojho milovaného ocinka už nikdy nedočkajú! Zomrel po tom, čo sa v noci išiel schladiť do jazierka pri Tlmačoch. Keď sa dlhšie nevracal, kamaráti ho išli hľadať, no v tme nemali šancu nič vidieť a pod hladinou mútnej vody sa im nič nedarilo nahmatať.

V tom čase však už na miesto mierili hasiči aj záchranka. Napriek maximálnemu nasadeniu našli telo mladého muža až ráno. „Dňa 3. augusta krátko po 3.00 hod. bola nahlásená technická pomoc, vyhľadávanie nezvestnej osoby v obci Tlmače. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, ktorí pomocou člna a trhacieho háka prehľadávali dno jazierka a okolo 8.00 hod. sa im nezvestnú osobu podarilo zachytiť a vytiahnuť na breh. Na brehu vytiahnutú osobu prevzala polícia,“ informovala Andrea Červočová, krajská hovorkyňa hasičov v Nitre.

Čo sa v tú noc stalo a prečo Patrik zomrel, musí teraz zistiť polícia. „Prijali sme trestné oznámenie pre podozrenie z usmrtenia,“ uviedla Renáta Čuháková z polície v Nitre.

Keď sa Eva dozvedala, že sa jej milovaný domov už nikdy nevráti, stratila reč. Napokon zo seba dostala pár viet. „Čakáme, kým nás kontaktuje vyšetrovateľ a s akým záverom za nami príde. Podľa nás je stále veľa nezrovnalostí, čakáme stále na výsledok pitvy a podľa týchto skutočností budeme situáciu riešiť ďalej, pretože máme výhrady k rannému vyšetrovaniu a závažné podozrenie na pochybenie polície,“ povedala zlomená Eva a svojej láske poslala srdcervúci odkaz do neba. „Veľmi ťa milujem, stále neverím, že nie si s nami. Čakaj na nás, hore sa stretneme, veľmi mi chýbaš,“ dostala zo seba cez potoky sĺz.