Nová sexi známosť Mikulca? Minister vnútra trávi čas u slávnej brunetky z tatranského klipu

Horúce leto na ministerstve vnútra! Roman Mikulec (49) je v súčasnosti terčom útokov nielen opozície, ale aj koaličného partnera Sme rodina pre dianie v polícii.

Šéf jedného z najdôležitejších vládnych rezortov bráni česť mužov zákona s tým, že majú rozviazané ruky a konajú podľa zákona. V náročných časoch je však Mikulcovi oporou aj známa brunetka Michaela Galová (34), ktorú verejnosť pozná najmä z tatranského klipu na Lomnickom štíte. Prvý muž ministerstva trávi u nej v byte dlhé hodiny.

Mikulca v súčasnosti opozícia kritizuje za nezvládanie svojho rezortu, no na svojej strane má pevne najsilnejšiu vládnu stranu aj jej dvoch menších partnerov. Stále sa však skloňuje jeho možné odvolávanie v parlamente po prázdninách, ktoré chce prediskutovať najmä Sme rodina. Tá má s Mikulcom problémy najmä od zadržania ich nominanta na čele SIS. Mikulec náročnejšie obdobie v rezorte zaháňa aj pravidelnými konzultáciami u známej brunetky.

Síce si svoj súkromný život minister chráni, týždenník Plus 7 dní uverejnil fotografie, ako si užíva letný podvečer na balkóne lukratívneho bytu na Kramároch v Bratislave v spoločnosti sympatickej hnedovlásky Michaely Galovej. V bytovke sa ukázal viackrát práve v čase okolo jeho prvého odvolávania v parlamente. Jeho kamarátka je verejnosti známa ako HappyGirl z videoklipu Happy - We are from High Tatras, ktorý propaguje krásy Vysokých Tatier, no nielen to. Hnedovláska vo videoklipe pritiahla pozornosť miliónov očí aj dokonalou postavou.

Súkromie pod rúškom tajomstva

Minister si svoje súkromie ostro stráži, no v minulosti mal vzťah aj s hovorkyňou ministerstva hospodárstva Katarínou Matejkovou, za slobodna Svrčekovou. Nedávno priznal, že je rozvedený. „Mám dvoch, dnes už dospelých synov, na ktorých som veľmi hrdý,“ prezradil Mikulec.doplnil minister. Ako vysvetľuje svoje návštevy v bytovke, kde býva práve sexi Michaela? „Ako minister vnútra uviedol, s Michaelou sa poznajú dlhší čas a majú kamarátsky vzťah. Nestretávajú sa pravidelne,“ odpísala nám hovorkyňa Barbara Túrosová na otázku, v akom vzťahu je minister s Michaelou, ktorú navštevuje.