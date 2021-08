Petra Kalmusa napadli v Martine: Známeho výtvarníka napadli a zbili do bezvedomia

V Martine napadli výtvarníka Petra Kalmusa. Umelca následne ošetrili v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM).

Potvrdila to Zuzana Marčeková z marketingového oddelenia UNM. Upozornil na to týždenník .týždeň, podľa ktorého umelca napadli a zbili do bezvedomia.

Kalmus sa potom dostal do nemocnice. "Môžeme potvrdiť, že bol u nás ošetrený a prepustený domov," povedala Marčeková.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriely Kremeňovej polícia ku konkrétnym osobám informácie neposkytuje. "Informácie poskytujeme k prípadom, a to len v takom rozsahu, ako to umožňuje stav konkrétnej vyšetrovanej, objasňovanej, respektíve preverovanej veci," uviedla Kremeňová.