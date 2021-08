Stanislav vytvoril historickú triedu aj so školskými pomôckami: Takto sa učili naši starkí

Stará škola láka malých, ale aj veľkých. Pôvodné drevené školské lavice, tabuľa, ale aj iné školské pomôcky či historické predmety sa nachádzajú v Múzeu v starej škole v Klokoči (okr. Detva).

Väčšinu zozbieral železničný výpravca Stanislav Krško (54), pre ktorého je pôvodná dvojtriedka a dnes múzeum srdcovou záležitosťou.

Železničiar Stanislav umožní návštevníkom cestovať v čase. Keď vstúpia do múzea, akoby sa ocitli v škole s dvomi triedami, ktorá presne na rovnakom mieste v Klokoči fungovala v rokoch 1932 až 1981. „Cieľom expozície je, aby aj budúce generácie videli, s akými pomôckami sa v minulosti pracovalo a ako sa učili, študovali naši predkovia,“ prezradil Krško, zakladateľ múzea.

Zberateľ priznáva, že do školy rád nechodil, no získavať staré školské pomôcky a predmety ho veľmi baví. „Pre mňa je každý jeden predmet v tejto miestnosti veľmi vzácny. Spomínam si, že aj ja som sa z niektorých ešte učil. Dnes je všetko inak, v triedach sa nachádza moderný nábytok a pomôcky, ako aj elektrické tabule,“ doplnil Stanislav. Múzeum funguje od roku 2016, no stále v ňom pribúdajú nové veci. Návštevníci uvidia pôvodné drevené lavice, podlahy a aj tabuľu.

Nechýbajú ani iné školské pomôcky, ako sú drevené počítadlo, písací stroj, malé tabuľky na písanie, dokonca sa tam nachádza aj vysvedčenie miestnej občianky, ktorá do klokočskej školy chodila. „Predmety, no nielen tie školské, ale aj iné zaujímavé predmety, využívané v minulom storočí, získavam od kamarátov, známych, ale aj pomocou internetu. Mám ich z celého bývalého Československa,“ ozrejmil Krško, ktorý si myslí, že v starej škole by sa pokojne dalo vyučovať aj v dnešnej dobe.