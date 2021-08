Náš prvý vodíkový autobus ide do Dubaja: Slováci si sľubujú príval objednávok

Horúca novinka! Hybridný, nízkotlakový vodíkovo-elektrický autobus vyvinul slovenský výrobca Rošero zo Spišskej Novej Vsi.

Vďaka spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TUKE) zhotovili prototyp ekologického dopravného prostriedku. Novinku odprezentujú na októbrovej výstave Expo v Dubaji a pomaly sa pripravujú na sériovú výrobu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na vývoji firma spolupracovala s odborníkmi z TUKE. „Prototyp sme dokončili v júli a je plne funkčný. Na prvý pohľad cestujúci novinku zaregistruje tým, že autobus nie je hlučný,“ uviedol výkonný riaditeľ firmy Rošero Dalibor Dravecký s tým, že základ pohonu tkvie na elektrických článkoch dobíjaných vodíkovým palivovým článkom.

Tento autobus odovzdajú Centru vedecko-technických informácií, ktoré ho zapožičia ministerstvu hospodárstva na výstavu Expo v Dubaji. A Slováci si po výstave sľubujú príval objednávok. Výrobné náklady však predstavujú pol milióna eur, no v končenom dôsledku sa to oplatí. „Prevažujú výhody. Tlak v nádrži je až desaťnásobne nižší ako v bežných vodíkových vozidlách,“ dodal. Prototyp očaril županov Košického aj Prešovského kraja, ktorí prejavili záujem o zavedenie vodíkových autobusov do prevádzky. Mohlo by sa to podariť. V súčasnosti sériovo vyrábajú 150 autobusov ročne.

Vodíkové busy pribúdajú

- Približne 200 vodíkových autobusov už premáva takmer po celej Európe. Okrem Konina (Poľsko), Aberdeenu (Anglicko), Auxerre (Francúzsko), Barcelony (Španielsko), Birminghamu (Anglicko), Emmenu (Holandsko), Groningenu (Holandsko), Londýna (Anglicko), Severného Holandska (Holandsko), Tirolska (Taliansko), Toulouse (Francúzsko) aj vo Wiesbadene (Nemecko). Do roku 2025 by malo na cesty týchto a iných miest pribudnúť ďalších 1 000 kusov.

Nedostatok čerpacích staníc

- Na svete je doteraz 432 plniacich staníc na vodík, z toho je 330 verejných, pričom v Európe ich je 177. Najviac majú v Nemecku (87), na Slovensku ešte nie je dokončená ani jedna. V septembri vyrastie v Bratislave a ďalšia má byť v Košiciach. Ak by sa však mali dostať na cesty vodíkové autá vo veľkom počte, je nevyhnutné vybudovať desiatky, časom až stovky takýchto staníc.

Odpadovým produktom len vodná para

- Vodíkové spaľovacie motory sú z hľadiska účinnosti obzvlášť citlivé na prechodné zaťaženie, a preto sú vhodnejšie na prevádzku pri konštantnom zaťažení. Pri spaľovaní vodíka s kyslíkom sa však ako jediný odpadový produkt vytvára vodná para, čo pri prísnych európskych emisných normách znamená, že automobilky by nemuseli riešiť, ako splniť kritériá na emisie oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, nemetánových uhľovodíkov, oxidov dusíka (NOx), atmosférických častíc a celkového počtu vypustených mikročastíc, ako pri dieseloch či benzínových agregátoch.

Rošero - P FIRST

Max. rýchlosť: 100 km/h

Dojazd: 180 km

Čerpanie paliva: 30 min.

Hmotnosť: 7,2 tony

Výhody vodíka