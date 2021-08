Kedy bude Podhájska normálne spustená? Budaj hádže problém s rádioaktivitou na Lengvarského!

Otvoria ich celé či nie? Legendárne kúpele v Podhájskej (okr. Nové Zámky) zasiahla pred pár týždňami šokujúca správa o výskyte rádioaktivity v geotermálnych vodách.

Záležitosť vyšetruje polícia a bazény v známej obci odvtedy zívajú prázdnotou. Najnovšie sa situácia rieši na najvyššej ministerskej úrovni, pričom šéf životného prostredia Ján Budaj (69) zatiahol do celého prípadu svojho kolegu z vlády. Na ťahu je podľa neho minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) či hlavný hygienik Ján Mikas (46).

Kúpalisko v Podhájskej každoročne využívali tisícky návštevníkov, ktorým učarovala blahodarná voda na organizmus. To sa zmenilo po tom, čo museli odstaviť vodu z geotermálneho vrtu po informáciách o obsahu rádioaktívnych látok. Ako neskôr upozornili hygienici, tie sú pri podobných kúpaliskách bežnou záležitosťou a nemali by v povolenom množstve škodiť ľuďom, no Podhájska naďalej nefunguje.

Čo sa okolo nej deje? „Ide o problémy pri odbere, používaní vody a pri vypúšťaní použitej vody. Problém pri odbere sa vyriešil tým, že sú zabezpečené merania prítokov. Pri využívaní vody som v dialógu s ministerstvom zdravotníctva. Chýba presná definícia rádioaktívnych nuklidov v geotermálnych vodách. Skoro všade v podobných zariadeniach prichádza riziko rádioaktivity, a preto budem ministrovi odporúčať, aby ministerstvo zdravotníctva určilo normy, pravidlá. To pre využívanie prírodných geotermálnych vôd nebude znamenať, že sa nebudú dať využívať, ale budú mať časové limity na dĺžku pobytu v tých vodách a ľudia budú informovaní o zložení vody,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Nemá to kritériá

V súčasnosti je najproblematickejším bodom Podhájskej vypúšťanie horúcej slanej vody s rádioaktívnymi prvkami do blízkeho potoka. „Zhodli sme sa, že riaditeľ kúpeľov a starosta preskúmajú niekoľko alternatív. Jedna z nich je vybudovanie prenosnej čistiarne, odsoľovne a ochladzovania vody vo forme jazierka,“ hovorí Budaj.