Klamú, tvrdí obhajoba exriaditeľa SIS: Na kajúcnikov podali trestné oznámenie

Obhajoba trestne stíhaného exriaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského podala trestné oznámenie na kajúcnikov Borisa Beňu a Mariana Kučerku.

Informovala o tom televízia Joj na svojom spravodajskom webe noviny.sk. Podľa obhajcu Ondreja Urbana, ktorý zastupuje väzobne stíhaného bývalého riaditeľa SIS, spolupracujúci obvinení, ktorí svedčia proti Vladimírovi Pčolinskému, klamú, nehovoria pravdu, a preto na oboch podali trestné oznámenie. Obe sú podané pre trestný čin krivej výpovede, pre poškodzovanie cudzích práv, ale aj pre ohováranie.

Beňa je niekdajší priamy podriadený Pčolinského. Ako námestník SIS, mal údajne dať Pčolinskému časť úplatku od podnikateľa Zoroslava Kollára za to, že SIS veľkopodnikateľa prestane monitorovať a odpočúvať. Ďalší kajúcnik Kučerka tvrdí, že ho podplácal priamo exriaditeľ SIS, keď ako policajt preveroval nadnárodnú stavebnú firmu, v ktorej Pčolinský pred funkciou pracoval a má k nej blízko.

“Ku skutku 1 a 2 už vypovedali dvaja príslušníci SIS v režime utajenia, ktorí povedali úplne pravý opak toho, čo hovorí pán Beňa. Je tam správa SIS, ktorá je v režime utajenia. Tá úplne vypovedá to, čo tvrdí môj klient a vyvracia to, čo tvrdí pán Beňa,” uvádza advokát exriaditeľa SIS. Obhajca sa vyjadril aj k druhému obvineniu, za ktorým stojí hlavný svedok polície, už bývalý funkcionár NAKA, Marián Kučerka."Tak v tejto veci je úplne osamotený, pretože boli vypočutí piati príslušníci NAKA, všetci to popreli, bol vypočutý externý bývalý manažér veľkej spoločnosti, ten to takisto vyvrátil,” pdodal Urban.