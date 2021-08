Protest proti očkovaniu rozvíril vášnivé diskusie, poslanec to povedal na plné ústa: Výzva strane Hlas-SD!

Strana Hlas-SD by mala zaujať jednoznačné stanovisko k aktuálnym témam, ako sú minulotýždňový protest proti očkovaniu pred bratislavským Prezidentským palácom a postup polície v jeho priebehu.

Na sociálnej sieti to napísal poslanec parlamentu a generálny manažér koaličnej strany Sloboda a Solidarita Roman Foltin. Hlasu-SD sa v tejto súvislosti pýta, či podporujú takéto protesty, či podľa nich polícia konala správne, či by policajný prezident Peter Kovařík mal prísť vysvetľovať postup polície do parlamentu a či by sa na predmetnom zasadnutí brannobezpečnostného výboru zúčastnili.

Foltin sa tiež Hlasu pýta, či podporujú avizovaný spoločný protest strany Smer-SD a odídencov z ĽSNS združených v hnutí Republika, ktorý je plánovaný na 1. septembra pred Ústavným súdom SR v Košiciach a či je správne, že sa socialisti spájajú s extrémnou pravicou. „Peter Pellegrini, nájdi odvahu a zodpovedz na tieto otázky. Už nehraj na dve stany, že si na jednej strane s antivaxermi, ale na druhej strane kritizuješ vládu za nízku očkovanosť," povedal Foltin. Zároveň sa strany opýtal, či si pred odpoveďou potrebuje nechať urobiť prieskum verejnej mienky.

Pred Prezidentským palácom v Bratislave protestovali vo štvrtok 29. júla stovky ľudí. Dôvodom mala byť novela zákona zvýhodňujúca očkovaných, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla. Priebeh zhromaždenia bol z pohľadu bratislavskej polície pokojný, preto zasiahla až po niekoľkých hodinách a protest ukončila. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) následne informoval, že štáb Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave celý priebeh štvrtkového štrajku proti očkovaniu monitoroval a zaznamenával, aby tí, ktorí sa „nevedeli zmestiť do kože", mohli byť v najbližšej dobe riešení príslušnými orgánmi. Koaličný poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) však požaduje, aby policajný prezident Peter Kovařík prišiel vysvetliť postup polície na brannobezpečnostný výbor.