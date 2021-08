Originálna výstava v Prešove s fotkou a podpisom slávneho rockera: Čo spája Bon Joviho so Slovenskom?

Zaujímavá výstava v Prešove ukazuje mimoriadne exponáty.

Na prezentácii zbierky týkajúcej sa vysťahovalectva Slovákov do Ameriky možno vidieť aj fotografiu americkej rockovej hviezdy Jona Bon Joviho (59) s podpisom, ktorú slávny spevák venoval svojej prababke pochádzajúcej zo Slovenska.

Kurátorom a vlastníkom zbierky je historik pôsobiaci v Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Martin Javor. „Moje dve staré mamy sa narodili v Amerike. Ony mi zanechali takéto dedičstvo. Jedna z nich Mary Javor bola susedka prababky Jona Bon Joviho v Perth Amboy v New Jersey, bývali na jednej ulici. Spevákova prababka pochádzala z Keceroviec, moja babka z Ťahyne, čo je dnes súčasť Pavloviec nad Uhom. Obidve dediny sú na východnom Slovensku, ale zoznámili sa až v Amerike. Boli veľké kamarátky. Viem to z rozprávania svojej babky, ktorá už, bohužiaľ, nežije,“ priblížil historik, ktorý sa intenzívne vysťahovalectvu Slovákov do USA venuje posledných pár rokov.

„Niektoré kúsky, ktoré sú na výstave, som dostal od amerických Slovákov a ich potomkov. Niečo som aj kúpil. Najvzácnejšie sú stuhy slovenských spolkov v Amerike. Tých mám niekoľko stoviek. Je to moja pýcha. Dokumentujeme aj slovenské kostoly v Amerike, ktorých sme zatiaľ narátali 650. Pozrieť si tiež možno noviny a iné tlačoviny,“ uzavrel Javor, ktorý zachraňuje aj dom z roku 1892 v Ťahyni. Ten postavil Andrej Harajda za peniaze zarobené v Amerike. Dal ho vyhlásiť za Národnú kultúrnu pamiatku a chce v ňom zriadiť múzeum vysťahovalectva.