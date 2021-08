V Banskobystrickom kraji sa zaočkujete aj bez pozvánky: Stačí vám priniesť len dve veci

Päť doterajších veľkokapacitných očkovacích centier (VOC) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) – v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci, Revúcej a v Žiari nad Hronom stále ponúka možnosť obyvateľom dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínami od Pfizer/BioNTech alebo AstraZenecy, a to aj bez pozvánky.

Informoval o tom v pondelok Marek Mačica, odborný referent pre komunikáciu Úradu BBSK. VOC Banská Bystrica v piatok (6. 8.) očkuje aj deti od 14.00 do 18.00 h a tiež v nedeľu (8. 8.) v rovnakom čase. VOC Zvolen očkuje od utorka (3. 8) do štvrtka (5. 8.) od 8.00 do 14.00 h Lučenec vo štvrtok a v piatok, Revúca v utorok a v pondelok (9. 8.) a Žiar nad Hronom v nedeľu.

Podrobný rozpis možno nájsť na webe BBSK aj s časovými rozpismi, kedy a komu akú vakcínu podajú. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a preukaz poistenca, v prípade druhej dávky i potvrdenie o prvom očkovaní. Prednosť majú registrovaní záujemcovia, deti očkujú len vo vyznačených termínoch.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici na sociálnej sieti informovala, že rovnako ako v pondelok, ani v utorok (3. 8.) nebude vo svojom vakcinačnom centre očkovať proti ochoreniu COVID-19 z dôvodu nastavenia kapacít na očkovanie zo strany ministerstva zdravotníctva. "Ak bol niekomu pridelený termín na očkovanie na tieto dni, ide o chybu. Očkovanie bude pokračovať v stredu (4. 8.) a vo štvrtok (5. 8.) vakcínou od Pfizer/BioNTech a v piatok (6. 8.) vakcínou Janssen," uvádza nemocnica.