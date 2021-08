Nález tak vzácny, že jeho objaviteľ dostal celoživotnú dovolenku: Slovenská jaskyňa oslavuje jubileum

Na Slovensku máme viac ako sedem a pol tisíca jaskýň a jedna z najznámejších dnes oslavuje významné jubileum!

Je ňou Demänovská jaskyňa slobody, ktorú pred 100 rokmi objavil učiteľ z Moravy Alois Král. Bol to natoľko vzácny a významný objav, že tento pedagóg dostal celoživotnú dovolenku, aby mohol v bádaní pokračovať.

Dnes je to presne sto rokov, čo moravský učiteľ objavil jaskyňu v Demänovskej doline a jeho nález prepísal históriu jaskyniarstva. Celý jaskynný systém vytvorila riečka Demänovka pred približne 2,2 milióna rokmi a bádatelia pod zemou dodnes odhalili asi 43 kilometrov chodieb. V odborných kruhoch sa preslávila terasovitým usporiadaním.

„Pred miliónmi rokov bola táto dolina asi o 150 metrov vyššia a Demänovka za postupne zarezávala a niektoré stropy jaskýň sa prepadli a ostali len bočné línie,“ prezradil o jaskyni Pavel Bela zo Správy slovenských jaskýň. Pavel Herich z Klubu Demänovských jaskyniarov dodal: „Išlo o najdôležitejší prelom v slovenskej speleológii. Alojz Král bol nielen učiteľ, ale aj jaskyniar. Poznal sa s významným českým speleológom profesorom Absolónom.

Keď sem v roku 1923 prišiel, bolo sucho a mohol tak vstúpiť do jedného z ponorov Demänovky. Do Pustej priepasti mu muselo pomáhať so zostupom až 36 vojakov. Odvtedy tejto jaskyni venoval všetok čas. V roku 1953 objavil 14 km úsek Mier. My systém jaskyne však skúmame stále. Teraz nás čaká bádanie v jaskynných ponoroch na Lúčkach,“ povedal.

Pred Jaskyňou sme stretli aj priamych potomkov slávneho učiteľa. Vnuk Jaromír (72), ktorý si na deda stále živo spomína, keď za ním chodil do Tišnova, prezradil, ako mu starký vždy niečo o svojich expedíciách pod zem rozprával. „Dedo tým žil. Svoj objav pomenoval Chrám Slobody, v povojnovej a budovateľskej eufórií. Trochu mu prekážalo, že ho označovali ako spoluobjaviteľa. Lenže on to objavil naozaj ako prvý,“ uzavrel vnuk objaviteľa.

Jedna z top jaskýň

v najlepších rokoch ju navštívilo ročne až 300-tisíc ľudí

ku vchodu viedla lanovka

o komplex sa stará 10 zamestnacov

dĺžka: 11 117 m