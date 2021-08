Podniky čaká v 3. vlne kontrola COVID pasov, majitelia neskrývajú rozhorčenie: Chcú nás úplne zruinovať?!

Stále nie je jasné, ako to bude vyzerať!

Po prijatí zákona, ktorý má poskytnúť v prípade zhoršenia situácie očkovaným väčšie výhody, sa stále čaká na to, ako budú fungovať jednotlivé prevádzky. Hoci nový COVID automat by mal vstúpiť do platnosti už od budúceho týždňa, majitelia gastroprevádzok či služieb sa pýtajú, ako budú od zákazníkov žiadať rôzne potvrdenia.

Podľa nového zákona, ktorý parlament schválil pred niekoľkými dňami, by prevádzkovatelia po novom mali kontrolovať COVID preukazy. V nich sú uvedené informácie o očkovaní, prekonaní infekcie či výsledkoch testov.

„Touto novelou sa nič závažné nemení, je to len príprava na to, aby sme v zhoršenej situácii, ktorá môže nastať, mohli udržať v prevádzke wellness centrá, reštaurácie a všetky ďalšie podniky, takisto, aby mohli fungovať kultúra a šport,“ uviedol minister zdravotnícva Vladimír Len­­gvarský. Nový zákon predstavuje prípravu na tretiu vlnu. „Cieľom je, aby sme sa pripravili na tretiu vlnu a nemuseli sme zatvárať žiadne prevádzky,“ dodal predseda poslaneckého klubu Michal Šípoš.

Nedostatočná komunikácia

Zástupcovia zamestnávateľov tvrdia, že povinné kontrolovanie zákazníkov či zamestnancov ich rozhodne stavia do nekomfortnej situácie. Otázne tiež je, či to nebude stáť ďalšie náklady na prístroje, ktorými by mohli kontrolovať QR kódy z COVID pasov, či na zamestnancov, ktorí by pred vstupom do prevádzok zabezpečovali pozeranie testov alebo informácií o očkovaní. Vládu tak vyzývajú na aktívnejšiu komunikáciu.

„Pre firmy je kľúčové, aby navrhované opatrenia nezvyšovali ich náklady. Zmätočné a vopred neodkomunikované opatrenia im môžu spôsobovať značné problémy,“ hovorí hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.

Gastro na pokraji existencie

Vo veľmi zlej situácii sa nachádza najmä gastrosektor. Podľa prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro viac ako polovica prevádzok hovorí o ohrození svojej existencie v prípade 3. vlny. „Podnikatelia by najviac zo všetkého potrebovali vedieť, aký bude plán v prípade tretej vlny, aké budú jasné pravidlá fungovania,“ konštatovala Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro. Mnohí majitelia prevádzok si nevedia ani predstaviť, že by ešte kontrolovali COVID pasy.