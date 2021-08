Štát rozdelí 10 miliónov eur: Ako bude fungovať očkovacia lotéria? Kritika pre nečakané pravidlo!

Od 15. augusta nás čaká 12 týždňov, počas ktorých bude štát rozdávať státisíce eur.

O necelé dva týždne totiž Slovensko spozná prvých výhercov v očkovacej lotérii, ktorá týždenne odmení 135 zapojených ľudí. Najmenšia suma na výhru je 1 000 €, najvyššia 100 000 €, ktorá sa však môže naakumulovať na 500 000 €. Práve pre stotisícovú sumu sa rozpútala diskusia, keďže na jej získanie nebude stačiť byť zaočkovaný, ale človek bude musieť sledovať reláciu a podľa vzoru iných súťaží povedať po zavolaní zo štúdia heslo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Minister financií Igor Matovič ohlásil plán spustiť lotériu už pred mesiacom. Jej definitívne pravidlá a výhry zverejnili až posledný júlový deň. Od nedele je pritom možné prihlásiť sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Pokiaľ totiž chcete vyhrať, štát vás nezaradí do žrebovania automaticky, ale musíte sa zaregistrovať. Pôvodne ministerstvo chcelo mať prihlasovací formulár funkčný už na obed, ale napriek odpočítavaniu na svojej stránke posunuli možnosť spustenia registrácie na večer.

„Takýmto spôsobom chceme motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední. Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát,“ uvádza rezort financií.

Nečakané pravidlo

Celý systém bude fungovať na princípe televízneho žrebovania. Zo štatútu lotérie vyplýva, že celkovo sa hrá o štyri rôzne typy výhier. Dve menšie z nich - 1 000 € a 10 000 € sa budú žrebovať v pracovné dni na Jednotke RTVS. Prémiová výhra 100 000 € sa bude žrebovať v nedeľu, pričom tých sa rozdá týždenne päť. Kritiku na sociálnych sieťach pri oznámení pravidiel schytalo doteraz neznáme pravidlo na to, aby človek získal 100 000 €.

Matovič sa pri tvorbe štatútu inšpiroval zrejme z iných súťaží, keď moderátor síce vyžrebuje výhercu, avšak ten sumu nezíska automaticky. Zo štúdia mu totiž budú volať v priamom prenose a vyžrebovaný človek bude mať 20 sekúnd na to, aby zdvihol a povedal výherné heslo. Ak sa tak nestane, zostáva mu výhra len 1 000 €.

„Tomuto pravidlu celkom nerozumiem, keďže má ísť o lotériu, ktorá má motivovať ľudí k očkovaniu a nie štandardnú súťaž, ktorú využívajú aj komerčné médiá. Očakával by som, že na zisk výhry bude postačovať, aby bol človek zaočkovaný a nie, aby aktívne musel ešte sledovať nejakú štátnu reláciu a dokonca zdvíhať telefón a hovoriť rôzne heslá,“ nešetril kritikou politický analytik Tomáš Koziak.