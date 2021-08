Dom Detvianky Marty trafil blesk, popísala chvíle hrôzy: V posteli ma zasypali tehly a sklo!

Blesk ju takmer pripravil o život. Doslova šťastie v nešťastí zažila v nedeľu dopoludnia Marta (58) z Detvy.

Počas spánku jej dom totiž zasiahol blesk, zrútili sa na ňu tehly a sklo, no jej sa, akoby zázrakom, nič nestalo. Na dome sa zrútil komín, poškodená je aj strecha domu a elektrina. Šikovní a ochotní susedia sa hneď dali do práce a nešťastnej žene pomáhajú, ako sa len dá.

Tomu sa hovorí šťastie v nešťastí. Marta, ktorá žije vo veľkom dome sama, sa vrátila v nedeľu ráno z nočnej a ľahla si na poschodí spať. „Najskôr som nemohla zaspať. Počula som šušťať dážď a v diaľke búrku. Potom som sa už len zobudila na to, ako na mňa letia tehly a sklo. Bolo tu plno dymu a prachu a ja som utekala rýchlo preč,“ opisuje minúty hrôzy vystrašená žena a dodáva: „Bola som zakrytá perinou a to utlmilo tie tehly a sklo, ktorých bola plná posteľ.“

Vyľakaná Marta z nej vyskočila a zistila, že blesk jej udrel do komína a zničil aj časť strechy. Ešte v šoku volala synovi do zahraničia a ten zalarmoval susedov, ktorí jej utekali na pomoc. „Volala som aj hasičov. Našťastie, viac nehorelo, len vybilo svetlá a vyhodilo elektriku. Zrejme to bol guľový blesk, lebo on ide do elektriny,“ ozrejmuje šokovaná žena, ktorú ratovali záchranári.