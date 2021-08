Kedy spustia stránku pre záujemcov o očkovaciu prémiu? Ministerstvo prezradilo detaily

Ministerstvo financií (MF) SR spustí v nedeľu o 20.00 h stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR.

"Takýmto spôsobom chceme motivovať tých, ktorí sa ešte nerozhodli očkovať a rovnako aj odmeniť ľudí, ktorí sú zodpovední," uviedol rezort. Ďalšie informácie plánuje ministerstvo poskytnúť v pondelok (2. 8.) na avizovanej tlačovej konferencii. Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa dali zaočkovať. "Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten, kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát," priblížilo ministerstvo.

Sprostredkovateľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špeciálny kód a ten následne odovzdá tomu, kto ho na očkovanie motivoval. Sprostredkovateľ si tento kód na stránke uplatní a získa tak finančnú odmenu.

Ministerstvo dodalo, že registračný systém naprojektovalo do veľkej miery vo svojej réžii a využilo naň najmä interné kapacity odborníkov na informačné technológie. Upozornilo, že projekt spúšťa len dva týždne od podpisu legislatívy prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.