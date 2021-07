Koronavírus detský tábor v Sebechleboch neohrozil: Problémy im však spôsobovalo niečo iné

Ochorenie COVID-19 dva turnusy detského letného tábora pri Sebechleboch neohrozilo, tvrdí to ich organizátor Martin Prokain.

„Zdravotné problémy deti nemali, viac problémov nám spôsobujú opatrenia, ktoré sú buď vydávané neskoro, alebo si odporujú,“ povedal v sobotu pre TASR. Ako dodal, tábory organizuje spolu so svojim tímom v rekreačnom zariadení Mladá Hora, ktoré sa nachádza dva kilometre od obce Sebechleby v Krupinskom okrese. Tento rok majú za sebou dva turnusy zo štyroch. „Máme prihlásených viac detí ako vlani, prvé dva pobyty boli vypredané a rovnako je na tom aj tretí termín. Posledný turnus sa stále plní,“ zhodnotil.

Podľa neho všetky deti nad 10 rokov mali pred nástupom do tábora za sebou PCR test na ochorenie COVID-19. „Tie do 10 rokov testy nemali. Počas pobytu sa síce účastníci pomiešali, nespôsobilo to však žiadny problém,“ zdôraznil s tým, že celú situáciu mali organizátori pod kontrolou. Rodičia pred nástupom svojho dieťaťa do tábora odovzdali potvrdenie o jeho zdravotnom stave. „Počas trvania oboch turnusov mala dozor nad deťmi zdravotníčka. Starala sa o ich zdravotný stav, zvýšenú hygienickú starostlivosť v jedálni a merala im teplotu,“ spomenul Prokain a doplnil, že detské tábory organizovali aj vlani v lete, keď už bola pandémia nového koronavírusu. „Neboli to však ohniská nákazy,“ uviedol.

Tábory pri Sebechleboch organizuje neformálna pracovná skupina, ktorá pôsobí v oblastiach vzdelávania a výchovy, rekreačného športu a cestovného ruchu.