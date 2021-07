Krajniak chystá rodičovský bonus: Ako sa matkám zmenia dôchodky

Rozsiahle zmeny v sociálnom poistení, presnejšie v dôchodkoch, chystá od roku 2023 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Najvýznamnejšou zmenou je zrušenie stropu 64 rokov pre odchod do dôchodku i to, že dôchodkový vek sa bude zvyšovať podľa toho, ako bude stúpať stredná dĺžka života. A deti budú môcť prispieť na penzie svojich rodičov bez toho, že by ich to niečo stálo. Novinky sa dotknú budúcich seniorov, ktorí budú žiadať o penziu až po januári 2023. Súčasných penzistov sa nijako nedotknú.

„Dnes je systém nastavený tak, že ak vychováte deti, ktoré pracujú, štát sa vám za to ‚odmení‘ nižším dôchodkom. Preto systém otočíme z hlavy na nohy a bude to fungovať nasledovne: vychovali ste deti, ktoré teraz pracujú? Tak dostanete vyšší dôchodok,“ približuje pointu rodičovského bonusu Krajniak.

V našom systéme dôchodkového zabezpečenia pôjde o novinku, ktorá zabezpečí, že 2,5 percenta zo svojej hrubej mzdy, ktorú by v reále pracujúci aj tak nevidel, lebo je súčasťou jeho odvodov štátu, určí pre každého z rodičov, čím im zvýši dôchodok.

Najdôležitejšie zmeny v dôchodkoch

dôchodkový strop 64 rokov sa definitívne zruší

dôchodkový vek sa opäť nadviaže na strednú dĺžku života

každý rok sa zvýši o dva mesiace

zmeny sa dotknú poistencov narodených po roku 1966 (1967+), až im sa bude dôchodok vypočítavať podľa konkrétneho vzorca

ženám sa bude vek skracovať o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, najviac však o 18 mesiacov

zavedie sa individuálny odchod do dôchodku - do penzie bude môcť odísť každý, kto pracoval aspoň 40 rokov – do tohto obdobia sa bude počítať aj niektoré obdobie na úrade práce či štúdium

za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku sa penzia skráti o 0,3 percenta

Novinka: Rodičovský bonus

dieťa musí pracovať na Slovensku

každému rodičovi bude môcť odviesť 2,5 percenta z hrubej mzdy, spolu teda „presmeruje“ 5 percent svojho hrubého zárobku, ktoré by aj tak nedostalo

rodičom-penzistom sa ich dôchodky po započítaní bonusu od dieťaťa zvýšia

ak by deti zarábali priemernú mzdu, tak matke so 4 deťmi s priemerných dôchodkom sa penzia zvýši o vyše 110 eur

Čo je stredná dĺžka života