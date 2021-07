Blíži sa školský rok, rodičia uvažujú o vakcinácii svojich ratolestí: Prečo (ne)dáme zaočkovať deti?!

Dať ich zaočkovať alebo nie? O mesiac sa začne ďalší školský rok a ten sa vzhľadom na pandémiu a formujúcu sa tretiu vlnu nezaobíde bez určitých opatrení.

Rodičia môžu dať v súčasnosti očkovať deti nad 12 rokov, inak budú musieť byť pravidelne testované. Nový Čas preto oslovil rodičov školákov s otázkou, či uvažujú o vakcinácii a prečo.

Dcéra chce cestovať

Jana (40), dcéra Viktória (15), Kalinkovo (okr. Senec)

- Dcéra chce cestovať, takže sa vlastne rozhodla sama, že sa dá zaočkovať. Navyše, chce ísť študovať do zahraničia, takže si nechce komplikovať situáciu. V samotnej podstate nie je proti očkovaniu, a preto neváhala a rozhodla sa takto.

Treba chrániť slabších

Katarína (31), syn Boris (9), Košice

- Všeobecný lekár mi očkovanie syna odporúčal, ale ešte by som to musela odkonzultovať s našou endokrinologičkou, lebo Borisko má chronické ochorenie. Ak by to nebol problém, určite ho dám zaočkovať. Zdravé deti by tak chránili aj ostatné deti, ktoré nemajú až tak dobrú imunitu.