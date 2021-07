Žiadosť o ruku už nestihol! Martin prišiel tragicky o životnú lásku Sašku († 40): Jeho slová trhajú srdce

Žiaľ mu trhá srdce na kúsky. Martin (48) prišiel o životnú lásku Sašku († 40) po tom, ako do jej auta na nechránenom železničnom priecestí vrazil vlak.

Nešťastie sa stalo neďaleko Skalických rybníkov (okr. Skalica), kam mala Saška spolu so sučkou Indiškou namierené. Verná štvornohá kamarátka zomrela na priecestí spolu s ňou. Stratu milovanej ženy nesie Martin mimoriadne ťažko. Nesmierne ju ľúbil, bol si istý, že je preňho tá pravá a chcel ju požiadať o ruku. Bohužiaľ, už to nestihol...

Pred štyrmi dňami ukazoval teplomer vysoko nad 30 °C, a tak sa Saška aj s milovanou sučkou vybrali na pár hodín k vode. Pri Skalických rybníkoch, kam mali namierené, však nikdy nevystúpili. „Netuším, čo sa tam presne stalo. Viem, že na to miesto chodievala často, mali to tam aj s Indiškou veľmi rady,“ hovorí zronený Martin.

„Podľa toho, čo hovoria svedkovia, išla pomaly na koľajisko a zrazu zastavila. Slnko ju určite neoslnilo, lebo svietilo zozadu. Zatrúbil na ňu vlak a ona sa zrejme zľakla. Podľa mňa nevedela, či ísť dopredu, alebo dozadu, možno jej zdochlo auto. V posledných sekundách určite myslela na Indišku v kufri, určite ju chcela zachrániť...“ so slzami v očiach opísal posledné okamihy života svojej lásky Martin, ktorý si všimol zvláštne správanie sa sučky deň pred tragédiou. „Indiška deň pred nehodou len polihovala. Stále chcela byť so Saškou. Mysleli sme, že skrátka nevládze, pretože bola stará, mala desať rokov. Neverím veľmi na osud, ale myslím, že ona už tušila, že sú to ich posledné spoločné dni,“ dodal utrápený muž.