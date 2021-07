Zomrel Serbin († 68): Smrť prokurátora, ktorý obžaloval Lexu z únosu!

Zohral dôležitú úlohu, no koncovky sa nedožil. Vo štvrtok dopoludnia zomrel bývalý prokurátor Michal Serbin († 68).

Jeho prácu verejnosť pozná najmä v prípade únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. do Rakúska, ktorý sa odohral koncom deväťdesiatych rokov. Serbin podal obžalobu, no definitívny verdikt súd dodnes nevyniesol.

Serbin kauzu prešetroval a z únosu napokon obvinil 13 ľudí vrátane bývalého šéfa SIS Ivana Lexu. Až po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara v roku 2017 sa obžalobou začal zaoberať Okresný súd Bratislava II. Serbina od podania obžaloby museli 24 hodín denne strážiť ozbrojení policajti.

Tlak na jeho osobu sa odrazil aj na jeho psychike a v roku 2003 skončil na psychiatrii a napokon o rok neskôr musel z prokuratúry odísť do invalidného dôchodku. Sám prezradil, že bojoval s maniodepresívnou psychózou. „Prvý problém som mal v roku 1983, už po tridsiatke. Bral som antidepresíva a mal som s tým 20 rokov pokoj. Keby som toho Lexu nerobil, možno by som sa doteraz trtošil a pregrciaval po prokuratúre, ako hovoril Dobroslav Trnka. Zrazu mi to vtedy prepuklo,“ hovoril Serbin v roku 2015 pre Denník N.

Problémová spravodlivosť

Na prokuratúre pracoval vyše 25 rokov, keď začínal na mestskej prokuratúre v Bratislave. Pri Lexovi riešil všetky jeho kauzy vrátane únosu. „O celej kauze nebol v SIS žiadny spis, celé to prebiehalo akoby načierno, ale boli svedkovia. A zrejme si mysleli, že sa im nič nestane, pretože veľa vecí v systéme SIS nechali aj po svojom odchode – o príslušníkoch, autách, ich telefónoch,“ dodal Serbin v minulosti. Podrobne vedel opísať všetky fakty z obžaloby, ktorú podal pred takmer 20 rokmi.

Cítil nespravodlivosť, keď súdy o jeho obžalobe nerozhodli? „Má človek na Slovensku cítiť spravodlivosť? Zmieril som sa s tým, že tu nič nefunguje a všetko je o peniazoch. Ale myslím si, že som odviedol poriadnu a poctivú robotu a Lexu tá obhajoba aj niečo stála. Síce sa teraz tvári ako majster sveta, ale kašľal by som ten jeho život. Všetci vedia, čo je zač. A asi aj vďaka mne,“ uzavrel Serbin.

V súčasnosti sa vo veci únosu Kováča ml. čaká na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu, kam sa obrátil bratislavský okresný súd. Ten chystá vydanie európskeho zatykača na niektorých z obvinených, no pýta sa, či tak môže spraviť, ak osoby už boli spod obžaloby raz oslobodené po Mečiarových amnestiách.

Sústrasť od Hegera

Premiér Eduard Heger zdôraznil, že Serbin doplatil na svoju odvahu a poctivosť. „Spravodlivosti sa nedočkal. Naopak, tlak na jeho osobu ho donútil odstúpiť z funkcie prokurátora. Politická moc nesmie ovplyvňovať prácu orgánov činných v trestnom konaní, inak sa nikdy nedočkáme spravodlivej krajiny. Pán Serbin bol vzorom ľudí, akých Slovensko potrebuje. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine,“ uviedol Heger.

„Jeho smrťou sa končí jedno z dôležitých období Slovenska, na ktoré však Slováci nemôžu byť hrdí,“ zdôraznil bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že Serbin môže byť vzorom pre všetkých právnikov. „Prokurátor Michal Serbin preukázal svoju statočnosť a odvahu v čase, keď musel vedieť, že za to bude trpieť,“ povedala.