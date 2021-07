Známeho kajúcnika prepustil Lipšic: Imrecze je naslobode! O čom vypovedal?

Pol roka a dosť. Bývalý nominant Smeru ako riaditeľ Finančnej správy František Imrecze (49) sa dostal z väzby na slobodu.

Rozhodol o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (48), ktorý tvrdí, že po vykonaní procesných úkonov pominuli dôvody na jeho väzbu. Čo to znamená pre samotnú kauzu?

Lipšic prepustil z väzby okrem Imreczeho aj jeho spolupracovníka Milana Gregu. Vo väzbe boli od 29. januára. Bývalý šéf finančnej správy bol obvinený v januári tohto roku z toho, že pripravoval objednávky pre IT firmu na mieru, ktoré následne so svojím poriadeným, šéfom IT sektoru Milanom Gregom odkúpili. Jednou z káuz bol aj tender na virtuálnu pokladnicu. Štát zaň zaplatil 5,2 milióna v roku 2014 firme, ktorá bola priamo napojená na Michala Suchobu a oligarchu Jozefa Brhela.

Po procesných úkonoch v tomto týždni však podľa Špeciálnej prokuratúry pominuli dôvody pre ich väzbu. „Obvinený František I. sa k trestnej činnosti, ktorá sa mu kladie za vinu, priznal a úprimne ju ľutuje. Obvinení sú trestne stíhaní za pokračovací, obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a iné trestné činy v rámci veci známej pod názvom Mýtnik,“ informovala Jana Tökölyová, hovorkyňa prokuratúry.

„Zároveň spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní na objasňovaní ďalšej závažnej trestnej činnosti,“ doplnila Tökölyová. Zadržaná bola aj konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová. Firma, ktorá bola priamo prepojená na podnikateľa Suchobu, v minulosti získala miliónové štátne zákazky. Z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku boli obvinení aj Suchoba, Grega a Rovčaninová. Štátu mali spôsobiť škodu v hodnote vyše 42 miliónov eur.

Imrecze nedávno začal rozprávať aj o praktikách za vlády Smeru, ktorý ho do funkcie menoval. Expremiér Robert Fico hovoril, že ho môžu vo väzbe aj mučiť a odmietal, že by niečo protizákonné robili. Imrecze opisoval, že na tajných schôdzkach za účasti Fica či Roberta Kaliňáka riešili možné stíhanie Andreja Kisku či Igora Matoviča. Imrecze tiež opisoval, že mu mal podnikateľ Jozef Brhel kompenzovať nižší plat na Finančnej správe. Straníci Smeru to popierajú. „Nedovolím si atakovať človeka, ktorý je vo výkone väzby. Úplne si viem predstaviť, ako tam je týraný a psychicky ničený. Najmä v tomto teple,“ hovoril Fico.

O čom vypovedá Imrecze