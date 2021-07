Dokedy chce polícia prenechať ulice protestujúcim?! Reakcia advokáta nenahráva konaniu mužov zákona

Útoky na bežných ľudí, ktorí sa len v nesprávnej chvíli ocitli na zlom mieste, a na takmer 8 hodín zablokovaná doprava v strede hlavného mesta.

Také boli najviditeľnejšie výsledky štvrtkovej neohlásenej demonštrácie proti očkovaniu či testovaniu v Bratislave. Z námestia a neskôr aj hlavných ťahov ciest zneli okrem obyčajných hesiel aj vulgárne nadávky. Prístup polície, ktorá nechala demonštrantov hodiny blokovať dopravu a odôvodňovala to aj tým, že nevedeli rozoznať turistov od protestujúcich, vyvolal veľkú kritiku. Zmení sa niečo na postupoch mužov zákona?

Vybalansovať základné právo na štrajk a zhromažďovanie a zároveň neobmedzovať ostatných naceste z práce či k lekárovi na vyšetrenia. Práve táto úloha stála pred políciou, ktorá mala dohliadať na štvrtkovú demonštráciu pred Prezidentským palácom.

Obyvatelia Bratislavy totiž mohli byť svedkom nielen protestu proti pandemickým opatreniam, ale aj verbálnych útokov na okoloidúcich, vyhrážania sa hádzaním vajíčok či agresívneho správania voči vodičom a napríklad blokovania autobusu. Najproblematickejšou časťou demonštrácie bolo okupovanie centra mesta, ktoré sa stalo neprejazdným na celý deň.

Viacerí politici koalície či odborníci varujú, že ak polícia bude postupovať naďalej tak, ako vo štvrtok postupovala tá bratislavská, mohlo by to viesť k vážnym problémom. „Neupieram nikomu právo vyjadriť svoj názor, verím však, že štátna polícia sa na prípadné ďalšie protesty pripraví lepšie a prejavenie názoru demonštrantov už nebude spojené s paralýzou mesta,“ napísal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Poslanec Juraj Šeliga tvrdí, že protestujúci majú veľa voľných priestranstiev, kde môžu vyjadriť názor.

„Vážim si policajtov, ktorí sú v službe a musia počúvať tie hlúposti, no nerozumiem, ako je možné, že už 5 hodín je zablokovaný dopravný ťah v centre mesta! To naozaj 200 ľudí ide cvičiť celú Bratislavu? A prečo? Lebo veria, že vo vakcíne sú čipy?“ povedal. „Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev, ani fyzických konfliktov,“ povedala prezidentka Zuzana Čaputová.