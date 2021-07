Po smrteľnom útoku medveďa sa rozhodli konať: Štátnu ochranu prírody čaká rokovanie s odborníkmi

Envirorezort so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR hľadajú spôsob, ako urýchliť sčítanie populácie medveďov na Slovensku, ktoré sa začalo v septembri 2019.

Chcú nájsť spôsob, ako ho ukončiť ešte toto leto. Uviedlo to tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Na výskume spolupracujú pracovníci ŠOP s odborníkmi z českej Karlovej univerzity. Podľa platnej zmluvy sa analýza vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024. Pre zvýšenú pozornosť verejnosti, ktorá nastala po prvom smrteľnom útoku medveďa na človeka, je tento termín nevyhovujúci. "V najbližšom období sa preto uskutoční pracovné rokovanie pracovníkov ŠOP SR s odborníkmi z Karlovej univerzity, aby sa našiel spôsob, ako sčítanie medveďov ukončiť ešte počas tohto leta," priblížilo tlačové oddelenie.

Okrem medveďov sa podobným spôsobom analyzujú aj vzorky iných šeliem na Slovensku, ide ešte o vlka dravého a rysa ostrovida. Tieto analýzy sa môžu odložiť na neskôr, konštatuje MŽP. Pokračuje, že sčítanie sa deje genetickým výskumom. Tento spôsob poskytuje informácie o stave populácie medveďa hnedého v krajine, ale aj podrobnejšie informácie o jeho lokálnom výskyte. Prípad zastrelenej medvedice v Ivinách: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Na účely výskumu bolo podľa MŽP celkovo odobratých viac ako 2200 vzoriek DNA medveďov. "Práve analýza DNA je najpresnejšou a jedinou objektívnou metódou, ako zistiť veľkosť populácie medveďa hnedého na Slovensku," vysvetlilo tlačové oddelenie. Dodalo, že zber vzoriek sa uskutočnil v dvoch fázach od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021. S genotypmi konkrétnych jedincov zberači pracovali bez toho, aby prišli do kontaktu s medveďom.