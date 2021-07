Premiér Heger k zmene dôchodkového systému: Holubov na streche už bolo dosť!

O dôchodkovej reforme a jej časti – rodičovskom bonuse – diskutuje koalícia už takmer rok.

Zmeny v dôchodkovom systéme budú podrobené koaličným dohodám. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že jeho stanovisko je nemenné – štát nemôže sľubovať ľuďom niečo, čo im nevie dať.

"Holubov na streche už bolo dosť," okomentoval premiér s tým, že dôchodková reforma bude podľa neho kvalitná vtedy, ak bude štát vedieť ľuďom garantovať jej výsledky a bude dlhodobo udržateľná. "Toto je úplne kľúčové. Vieme, že verejné financie nie sú v dobrom stave," podotkol premiér s tým, že na to, aby sa do dobrého stavu dostali, treba niekoľko zmien.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) vo štvrtok (29. 7.) na stretnutí s novinármi predstavil podrobnosti časti dôchodkovej reformy. Tá totiž nebude pripravovaná ako ústavný zákon, ako sa pôvodne plánovalo, ale cez tri bežné zákony. Prvý z nich – novelu zákona o sociálnom poistení – tento týždeň už predložil rezort do medzirezortného pripomienkového konania.

Obsahuje Krajniakov individuálny dôchodkový strop po odpracovaní 40 rokov i ďalšie zmeny, medzi ktoré patrí napríklad rodičovský bonus. Ten spočíva v tom, že dieťa pracujúce na Slovensku môže prispieť svojim rodičom piatimi percentami zo svojho vymeriavacieho základu. Ak má dvoch rodičov, delilo by sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa by dostala matka a 2,5 % otec.