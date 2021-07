Priebeh protestu v Bratislave znepokojil aj hlavu štátu: Veľavravné slová

Občania majú právo protestovať proti opatreniam, ktoré majú chrániť ich zdravie a životy.

Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev, ani do fyzických konfliktov. V reakcii na protesty v Bratislave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Vládou prijaté opatrenia sa podľa hlavy štátu môžu v súčasnosti zdať ako predčasné a zbytočne tvrdé, s nástupom tretej vlny sa však ukáže ich opodstatnenie.

"Nikto nenúti nikoho očkovať sa, nesmieme ale zabúdať, že tu nejde len o slobodné rozhodnutie nezaočkovať sa, ale zároveň ide aj o právo ostatných na ochranu svojho zdravia," poznamenala Čaputová. Dodala, že nezaočkovaní nemajú pred vírusom ochranu a preťažený zdravotnícky systém nezvládne naplno pomáhať ľuďom s ochorením COVID-19 aj ľuďom s inými diagnózami. "Preto potrebujeme najmä solidaritu a pokojný a vecný tón diskusie," tvrdí.

Vo štvrtok ráno (29. 7.) sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke, členom vlády i parlamentu. Podľa polície sa na proteste pred palácom zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí. Protestné zhromaždenie pokračuje aj v piatok. Zúčastňujú sa na ňom zatiaľ len desiatky ľudí.